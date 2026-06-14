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Сегодня, 17:25

Яковлев назвал фаворита в матче ЧМ-2026 Кот-д'Ивуар — Эквадор

Александр Абустин
корреспондент

Бывший нападающий «Спартака» Павел Яковлев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Кот-д'Ивуар — Эквадор на чемпионате мира-2026.

«Две команды одинакового уровня. Кот-д'Ивуар совсем недавно обыграл Францию в товарищеской игре. Эквадор тоже неуступчивый соперник. Думаю, будет результативная игра, но ближе к победе африканцы», — сказал Яковлев «СЭ».

Матч группы E пройдет 15 июня и начнется в 02.00 по московскому времени.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые в истории выступают 48 сборных.

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