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14 июня, 22:40

Сборная Германии установила рекорд по количеству голов на чемпионатах мира

Алина Савинова

Германия разгромила Кюрасао в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

Игра прошла 14 июня на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США) и завершилась со счетом 7:1 в пользу немцев.

Сборная Германии стала рекордсменом по количеству забитых голов в финальных стадиях чемпионата мира, обойдя по этому показателю сборную Бразилии — 239 мячей против 238.

Во втором туре группового турнира ЧМ-2026 Германия сыграет против Кот-д'Ивуара 20 июня, а в третьем встретится с Эквадором 25 июня. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

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