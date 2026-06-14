Хаверц стал лучшим игроком матча чемпионата мира Германия — Кюрасао

Нападающий сборной Германии Кай Хаверц признан лучшим игроком матча первого тура группового турнира чемпионата мира-2026 против сборной Кюрасао, сообщает пресс-служба ФИФА.

В воскресенье, 14 июня, немцы разгромили соперника со счетом 7:1 и установили рекорд по количеству голов в финальных стадиях турнира (239). 27-летний Хаверц оформил дубль, забив один из мячей с пенальти.

Во втором туре группового турнира ЧМ-2026 Германия сыграет против Кот-д'Ивуара 20 июня, а в третьем встретится с Эквадором 25 июня. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

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