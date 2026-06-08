Рейтинг самых дорогих сборных чемпионата мира 2026
Сборная Франции возглавила рейтинг самых дорогих составов на чемпионате мира-2026 по данным портала Transfermarkt. Стоимость национальной команды Дидье Дешама составляет 1,52 миллиарда евро.
На второй строчке расположилась Англия (1,36 миллиарда евро). Третье место заняла сборная Испании — 1,22 миллиарда. Замыкает топ-10 сборная Бельгии. Ее стоимость составляет 547 миллионов евро.
«СЭ» публикует рейтинг самых дорогих сборных ЧМ-2026 по версии Transfermarkt.
Самые дорогие составы сборных на ЧМ-2026
1. Франция — 1,52 миллиарда евро
2. Англия — 1,36 миллиарда евро
3. Испания — 1,22 миллиарда евро
4. Португалия — 1,01 миллиона евро
5. Германия — 947 миллион евро
6. Бразилия — 928 миллионов евро
7. Нидерланды — 804 миллиона евро
8. Аргентина — 782 миллиона евро
9. Норвегия — 589 миллиона евро
10. Бельгия — 547 миллионов евро