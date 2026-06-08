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8 июня, 19:20

Рейтинг самых дорогих сборных чемпионата мира 2026

Франция возглавила список самых дорогих сборных ЧМ-2026
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Сборная Франции.
Фото Getty Images

Сборная Франции возглавила рейтинг самых дорогих составов на чемпионате мира-2026 по данным портала Transfermarkt. Стоимость национальной команды Дидье Дешама составляет 1,52 миллиарда евро.

На второй строчке расположилась Англия (1,36 миллиарда евро). Третье место заняла сборная Испании — 1,22 миллиарда. Замыкает топ-10 сборная Бельгии. Ее стоимость составляет 547 миллионов евро.

«СЭ» публикует рейтинг самых дорогих сборных ЧМ-2026 по версии Transfermarkt.

Самые дорогие составы сборных на ЧМ-2026

1. Франция — 1,52 миллиарда евро

2. Англия — 1,36 миллиарда евро

3. Испания — 1,22 миллиарда евро

4. Португалия — 1,01 миллиона евро

5. Германия — 947 миллион евро

6. Бразилия — 928 миллионов евро

7. Нидерланды — 804 миллиона евро

8. Аргентина — 782 миллиона евро

9. Норвегия — 589 миллиона евро

10. Бельгия — 547 миллионов евро

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