Сборная Шотландии: расписание на групповом этапе чемпионата мира-2026

С кем сыграет сборная Шотландии на групповом этапе ЧМ-2026

Сборная Шотландии по футболу в финальном турнире чемпионата мира сыграет в группе С. Соперники шотландцев — сборные Бразилии, Марокко и Гаити.

Игры шотландцев пройдут на двух стадионах: «Джиллет» в Фоксборо (США) и «Хард Рок Стэдиум» в Майами-Гарденс (США).

Чемпионат мира по футболу 2026: расписание матчей группы Шотландии

14 июня, воскресенье

4.00. Гаити — Шотландия

20 июня, суббота

1.00. Шотландия — Марокко

25 июня, четверг

1.00. Шотландия — Бразилия

Время начала — московское.

Онлайн-трансляции матчей сборной Шотландии, результаты всех игр и турнирные таблицы групп ЧМ-2026 — на этой странице.