Сборная Шотландии: расписание на групповом этапе чемпионата мира-2026
С кем сыграет сборная Шотландии на групповом этапе ЧМ-2026
Сборная Шотландии по футболу в финальном турнире чемпионата мира сыграет в группе С. Соперники шотландцев — сборные Бразилии, Марокко и Гаити.
Игры шотландцев пройдут на двух стадионах: «Джиллет» в Фоксборо (США) и «Хард Рок Стэдиум» в Майами-Гарденс (США).
Чемпионат мира по футболу 2026: расписание матчей группы Шотландии
14 июня, воскресенье
4.00. Гаити — Шотландия
20 июня, суббота
1.00. Шотландия — Марокко
25 июня, четверг
1.00. Шотландия — Бразилия
Время начала — московское.
Онлайн-трансляции матчей сборной Шотландии, результаты всех игр и турнирные таблицы групп ЧМ-2026 — на этой странице.
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