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10 июня 2025, 02:52

Тренер сборной Польши Пробеж: «Никто не закрывал двери команды для Левандовски»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж прокомментировал решение форварда Роберта Левандовски приостановить карьеру в национальной команде.

«Когда я вернулся в номер, увидел, что Роберт звонит. Он сказал, что хотел бы сам отказаться от капитанской повязки и лично сообщить об этом. Я сказал ему, что не сделаю этого, потому что это мое решение. Затем мы опубликовали информацию на официальном сайте Польского футбольного союза. Позже я узнал из соцсетей, что он отказался от игры за сборную.

Роберт — выдающийся игрок, которого я очень уважаю. Никто ему не закрывал двери, не было ни одного разговора об уходе из сборной. Я хочу это подчеркнуть. Я желаю Роберту всего наилучшего, но для меня важнее всего сборная, а не то, кто ее тренирует. Главное — благо команды. Я понимаю, что принял очень трудное решение по отношению к выдающемуся игроку, который добился больше всех. Но футбольная жизнь требует иногда смотреть с другой стороны и выбирать то, что лучше для команды», — приводит слова Пробежа официальный сайт Польского футбольного союза.

Роберт Левандовски и&nbsp;Михал Пробеж.Левандовски ушел из сборной Польши. Все из-за того, что тренер лишил его капитанской повязки

52-летний Пробеж является главным тренером сборной Польши с 2023 года.

Левандовски играет за национальную команду с 2008 года. Всего 36-летний нападающий провел 158 матчей за сборную, в которых забил 85 голов.

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Роберт Левандовски
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