Камбьязо — об уходе Спаллетти: «Нам очень грустно»

Защитник сборной Италии Андреа Камбьязо прокомментировал уход главного тренера Лучано Спаллетти.

«Мы профессионалы, и, к сожалению, в спорте такое случается. Спаллетти — великий тренер, он страстно любит спорт, и каждый раз, когда тренера увольняют, это причиняет боль игрокам. Нам очень грустно», — цитирует футболиста RAI Sport.

Матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Молдавии (2:0) стал последним для Спаллетти в качестве тренера сборной Италии. 66-летний специалист возглавлял национальную команду с 2023 года.