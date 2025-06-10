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10 июня 2025, 01:36

Камбьязо — об уходе Спаллетти: «Нам очень грустно»

Защитник сборной Италии Андреа Камбьязо прокомментировал уход главного тренера Лучано Спаллетти.

«Мы профессионалы, и, к сожалению, в спорте такое случается. Спаллетти великий тренер, он страстно любит спорт, и каждый раз, когда тренера увольняют, это причиняет боль игрокам. Нам очень грустно», цитирует футболиста RAI Sport.

Матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Молдавии (2:0) стал последним для Спаллетти в качестве тренера сборной Италии. 66-летний специалист возглавлял национальную команду с 2023 года.

Лучано Спаллетти.Фиаско Спаллетти. Бывший тренер «Зенита» уволен из сборной Италии после позора в Норвегии
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