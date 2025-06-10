Сборные Киргизии и ОАЭ сыграют в заключительном, 10-м туре третьего раунда азиатского отборочного турнира чемпионата мира во вторник, 10 июня. Матч в Бишкеке (Киргизия) на стадионе имени Долона Омурзакова начнется в 16.45 по московскому времени.

Транслировать игру в прямом эфире будет канал «Старт Триумф» и сайт tvstart.ru (по платной подписке). Старт эфира — в 16.35 мск.

Результат и ключевые события игры Киргизия — ОАЭ доступны в матч-центре на нашем сайте.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа A.

10 июня 2025, 16:45. ()

Киргизия и ОАЭ на этой стадии отбора ЧМ-2026 в Азии играют в одной группе с Ираном, Узбекистаном, Катаром и КНДР. После 9 туров киргизы идут пятыми с 7 очками, у ОАЭ — 14 очком и третье место.