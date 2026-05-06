Инфантино уверен, что увеличение числа участников чемпионата мира повысит конкуренцию

Президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что новый формат чемпионата мира с увеличением числа участников до 48 сборных усилит конкуренцию в борьбе за трофей.

Глава организации отметил: ЧМ-2026 станет крупнейшим в истории и поможет привлечь инвестиции за пределами Европы.

«Мы не хотим, чтобы инвесторы вкладывали средства только в одно место, мы хотим настоящей конкуренции, потому что это поможет всем расти. Я хочу, чтобы 50 из 211 стран, входящих в ФИФА, стали чемпионами мира», — приводит TVP Sport слова Инфантино.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Впервые в турнире примут участие 48 национальных команд, а общее количество матчей увеличится до 104. Ранее в финальной части чемпионата мира выступали 32 сборные.

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