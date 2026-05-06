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6 мая, 15:47

ФИФА распространила дисквалификацию Престианни на матчи сборных, он рискует пропустить старт ЧМ-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент
Джанлуки Престианни.
Фото Getty Images

Международная федерация футбола (ФИФА) распространила санкции в отношении полузащитника «Бенфики» Джанлуки Престианни на турниры под своей эгидой, сообщает журналист Роб Харрис.

Таким образом, аргентинец может пропустить два стартовых матча чемпионата мира 2026 года, если будет вызван в национальную команду. В групповом турнире сборная Аргентины должна сыграть с Алжиром (17 июня), Австрией (22 июня) и Иорданией (28 июня).

В апреле футболист был дисквалифицирован УЕФА на 6 матчей (3 условно) за дискриминационное поведение в отношении нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в Лиге чемпионов. В срок наказания также включена одна встреча, которую футболист уже пропустил ранее. УЕФА обратился в ФИФА с просьбой распространить санкции на международные соревнования.

Инцидент произошел в феврале в стыковом матче Лиги чемпионов, в котором «Реал» обыграл «Бенфику» со счетом 1:0. Во втором тайме Винисиус сообщил арбитру Франсуа Летексье, что соперник оскорбил его, прикрывая рот. Сам Престианни позднее отрицал факт расистских высказываний.

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