Премьер Испании Педро Санчес посетит финал ЧМ-2026

Премьер-министр Испании Педро Санчес собирается посетить финал чемпионата мира 2026 года, сообщает EFE.

По информации источника, изначально правительство Испании заявляло, что Санчес не поедет в США, поскольку 20 июля у него запланирован визит в Алжир. В итоге было решено, что премьер-министр посетит финал, а после матча отправится в североафриканскую страну.

Также на игре ожидается присутствие короля Испании Филиппа VI с супругой Летисией, наследницей престола принцессой Леонор и инфантой Софией.

В финале чемпионата мира сыграют сборные Испании и Аргентины. Матч пройдет 19 июля в Ист-Ратерфорде и начнется в 22.00 по московскому времени.

Президент США Дональд Трамп также планирует присутствовать на матче и вручить кубок победителю.