Клопп — о тренере сборной Англии Тухеле: «В плей-офф ЧМ любое решение подвергнется критике»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вступился за тренера сборной Англии Томаса Тухеля, чьи решения в полуфинале чемпионата мира-2026 против сборной Аргентины (1:2) вызвали волну критики.

Клопп отметил, что после игры болельщики и эксперты часто рассуждают о тренерском деле как о чем-то элементарном — будто достаточно выбрать между «атакой» и «защитой», но на самом деле футбол устроен гораздо сложнее.

«В плей-офф, какое бы решение вы ни приняли, кто-то обязательно вас раскритикует. Я не говорю, что каждое решение идеально, но нужно понимать логику, лежащую в их основе. Управлять игрой на таком этапе никогда не бывает просто. И есть еще один момент — эта аргентинская команда, ее вера, менталитет. Иногда кажется, что в такие моменты с ними происходит что-то особенное», — цитирует Клоппа The Telegraph.

Англия открыла счет в полуфинале, но аргентинцы ответили двумя мячами и вышли в финал, где встретятся с Испанией. Англия сыграет с Францией в матче за третье место.