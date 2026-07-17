Славко Винчич не сдержал слез, когда узнал о назначении на финал ЧМ-2026

Словенский арбитр Славко Винчич эмоционально отреагировал на назначение главным судьей на финал чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины.

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала в социальных сетях видео с мероприятия, на котором объявили арбитра на финал. 46-летний словенец закрыл лицо руками и вытирал глаза, когда услышал свое имя, а затем принимал поздравления от сидевших рядом коллег.

Помогать Винчичу будут соотечественники Томаж Кланчник и Андраж Ковачич в качестве ассистентов. Четвертым и резервными судьиями будут Адхам Махадме и Мохаммад Аль-Калаф из Иордании.

На ЧМ-2026 Винчич отработал главным арбитром на трех матчах: Бразилия — Марокко (1:1), Иордания — Алжир (1:2) и Мексика — Эквадор (2:0, 1/16 финала). Всего за эти три игры словенский арбитр показал 7 желтых карточек и 1 красную.

Матч Испания — Аргентина пройдет в воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф». Начало игры — 22:00 по московскому времени.