Ройс: «Клопп — идеальный тренер, будь то клуб или сборная»

Бывший полузащитник сборной Германии Марко Ройс прокомментировал назначение Юргена Клоппа на пост главного тренера национальной команды.

«Я считаю, что Клопп — идеальный тренер, будь то клуб или сборная. У него есть все необходимое, чтобы возглавить любую команду. Но когда речь идет о сборной Германии, дело не только в национальной команде. Если он согласится на эту должность, то изменит очень многое», — приводит L'Equipe слова Ройса.

Ранее появилась информация, что 59-летний немец, работавший ранее с «Ливерпулем», дортмундской «Боруссией» и «Майнцем», согласился возглавить национальную команду.

На посту главного тренера сборной Германии он сменит Юлиана Нагельсманна, который был отправлен в отставку после вылета немцев с чемпионата мира-2026. 29 июня они уступили Парагваю (1:1, пенальти 3:4) в 1/16 финала турнира.