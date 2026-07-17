Отец Ямаля объяснил не поехал на ЧМ-2026 из-за эпилепсии

Отец нападающего сборной Испании Ламина Ямаля Мунир Насрауи рассказал, почему не полетел в США на чемпионат мира 2026 года.

«Мне очень тяжело. У меня эпилепсия, мне приходится принимать довольно много таблеток в день, и иногда у меня случаются эпилептические припадки. Волнение может вызвать у меня эпилептический припадок. Поэтому всегда нужно все тщательно обдумывать, и перед поездкой нужно подумать обо мне, о нем и о тех, кто меня окружает. Я могу создать проблемы, поэтому лучше остаться дома и наблюдать за игрой», — приводит слова Насрауи Heraldo.

Испанцы в финале турнира сыграют со сборной Аргентины. Встреча пройдет 19 июля по московскому времени в Ист-Ратерфорде и начнетмся в 22.00 по. московскому времени.