Канте впервые сыграет на ЧМ-2026 в матче за 3-е место против Англии

Защитник Лукас Эрнандес и полузащитник Н'Голо Канте выйдут в стартовом составе сборной Франции на матч за 3-е место ЧМ-2026 против Англии, сообщает L'Equipe. Оба игрока впервые сыграют на этом турнире. Все предыдущие игры французов они провели в запасе.

По информаии BeInSports стартовый состав французов на игру с англичанами будет иметь 7 изменений по сравнению с 1/2 финала против Испании (0:2): Майк Меньян, Мало Гюсто, Ибраима Конате, Максенс Лакруа, Лукас Эрнандес, Ману Коне, Н'Голо Канте, Усман Дембеле, Райан Шерки, Брэдли Барколя, Килиан Мбаппе.

Матч за бронзовые медали чемпионата мира Франция — Англия состоится в ночь с субботы на воскресенье на стадионе «Майами Стэдиум» и начнется в 00:00 по московсому времени.