Терри: «Меня часто спрашивают: «Как остановить Месси?» Ответ простой — никак»

Экс-защитник сборной Англии и «Челси» Джон Терри после поражения англичан от Аргентины (1:2) в 1/2 финала ЧМ-2026 выразил восхищение аргентинским нападающим Лионелем Месси.

«Наблюдать вчера за этим человеком в 39 лет было невероятно. Он — величайший футболист всех времён, и при этом продолжает выступать на самом высоком уровне. Меня часто спрашивают: «Как остановить Месси?» Ответ простой — никак. А если играть против него жестко, он становится только сильнее. Он невероятно силен и обожает борьбу. У этого человека есть все», — написал Терри в соцсети.

На ЧМ-2026 Месси забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи.

Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина пройдет в воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф». Начало игры — 22:00 по московскому времени.