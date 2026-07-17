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Сегодня, 10:38

Гвардиола рассказал, что может стать ключом к победе Испании в финале ЧМ-2026 против Аргентины

Алина Савинова

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» испанец Хосеп Гвардиола не стал выбирать фаворита финала чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины.

Специалист отметил, что на поле будут игроки, которыми он восхищается и многих из которых тренировал лично. Ключом к победе испанцев, по его мнению, может стать Родри.

«Если Родри сумеет навязать свою игру в центре поля вместе с Педри, а Ламин будет точен, Испания способна сделать разницу», — приводит Sports.es слова Гвардиолы.

Финал ЧМ-2026 пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). В матче за третье место сыграют Франция и Англия.

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