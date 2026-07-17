Дешам: «Сделаем все, чтобы выиграть матч за 3-е место ЧМ-2026»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам перед матчем за 3-е место чемпионата мира-2026 против Англии отметил, что команда полностью сосредоточена на игре.

«Разочарование соответствует нашим амбициям. Да, мы не сыграем в том матче, в котором хотели сыграть. Поражение от Испании причинило боль. Нельзя воспринимать такие вещи как нечто обычное. Игроки уже переживали тяжелые моменты, поражения и вылеты.

Сейчас у нас есть матч за третье место, и мы сделаем все, чтобы его выиграть. Мы обязаны это сделать. Это не товарищеский матч. Возможно, он не изменит жизнь игроков, но у нас есть долг перед всеми, кто болеет за эту команду», — приводит пресс-служба сборной Франции слова Дешама.

После поражения от Испании (0:2) в полуфинале ЧМ-2026 появилась информация, что французы не хотят играть в матче за 3-е место.

Матч Франция — Англия пройдет в ночь с субботы на воскресенье. Начало — в 22.00 по московскому времени.