Адетокумбо — о Месси: «Надеюсь, в моей карьере я смогу сделать нечто подобное»

Игрок НБА Яннис Адетокумбо рассказал, что его вдохновляет нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси.

На чемпионате мира-2026 39-летний Месси забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи в 7 матчах. Он возглавляет рейтинг лучших бомбардиров в истории турнира — всего на его счету 21 гол.

«Месси определенно меня вдохновляет. Надеюсь, что в моей карьере я смогу сделать нечто подобное. Мы стали свидетелями чего-то гигантского — возможности увидеть одного из величайших атлетов в истории. Он там, наверху, вместе с Джорданом, Джоковичем, Фелпсом, Болтом. Когда видишь такое, это вдохновляет», — приводит Mundo Deportivo слова Адетокумбо.

В июле грек был обменян из «Милуоки» в «Майами». Теперь он будет жить в одном городе с аргентинским футболистом.