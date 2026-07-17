Хэмилтон — о вылете Англии с ЧМ-2026: «Смотрел матч с болью, мне очень жаль ребят»

Семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон отреагировал на вылет сборной Англии с чемпионата мира по футболу.

В полуфинале турнира англичане уступили Аргентине со счетом 1:2.

«Смотрел матч с болью. Я очень горжусь ребятами за то, что они дошли так далеко. Могу только представить, сколько труда, времени и сил они вложили. Конечно, у них была огромная поддержка. Но матч с Аргентиной... Боже мой. Мне их очень жаль. Я сидел, скрестив пальцы, надеясь, что мы сможем вытащить эту игру, но не получилось», — приводит Daily Mail слова Хэмилтона.

Гонщик выразил уверенность, что сборная Англии вернется сильнее.

Англия сыграет с Францией в матче за третье место, который пройдет в ночь с 18 на 19 июля. В финале ЧМ-2026 19 июля встретятся Аргентина и Испания.