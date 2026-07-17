Роналдо считает, что Криштиану Роналду уже сложно играть на уровне чемпионата мира

Двукратный чемпион мира бразилец Роналдо оценил выступление нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира 2026 года.

«Возможно, он еще способен играть в Саудовской Аравии, но играть на чемпионате мира, как мы понимаем, гораздо сложнее, уровень намного выше. Несмотря на нашу страсть, нашу любовь к футболу и желание играть вечно, я думаю, что в конечном итоге все решает тело. Сейчас я не играю в футбол, потому что мой разум работает так, что тело не может с этим справиться», — приводит слова Роналдо A Bola.

Португалия завершила выступление на чемпионате мира на стадии 1/8 финала, уступив Испании со счетом 0:1. 41-летний Криштиану Роналду провел на турнире 5 матчей и забил 3 гола.