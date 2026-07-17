Президент Аргентины Милей — об игре Месси в полуфинале ЧМ-2026: «Он превзошел ожидания»

Президент Аргентины Хавьер Милей поделился впечатлениями от игры нападающего сборной страны Лионеля Месси.

15 июля Аргентина обыграла Англию (2:1) в полуфинале чемпионата мира-2026. 39-летний Месси провел на поле полный матч и отметился двумя голевыми передачами. Всего на турнире он забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

«Месси еще не сказал своего последнего слова, и он превзошел ожидания. Благодаря ему случился камбэк, что делает его еще более знаковым. Месси, очевидно, снова не подвел, Месси справился», — сказал Милей в эфире Radio Mitre.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет против Испании. Матч пройдет в воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф». Начало — в 22:00 по московскому времени.