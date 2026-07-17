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Сегодня, 08:43

Вратарь Кабо-Верде Возинья — о популярности после ЧМ-2026: «Это было похоже на безумие»

Алина Савинова

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья рассказал об эмоциях от обрушившейся на него популярности после выступления на чемпионате мира-2026.

До начала турнира на аккаунт 40-летнего голкипера в соцсети было подписано 56 000 человек. Сейчас у него 29,3 миллиона подписчиков. В 1/16 финала ЧМ-2026 Кабо-Верде проиграло Аргентине (2:3 д.в.).

«Я очень благодарен и рад всему, что произошло в моей жизни. Конечно, я совершенно не ожидал этого. Это было похоже на безумие. Порой мне трудно. Мы в Кабо-Верде очень гостеприимны: например, мы можем готовить на улице и есть на пороге. Но теперь я не смогу этого делать. Но, в конце концов, я очень рад. Раньше, когда мы говорили, что мы из Кабо-Верде, люди спрашивали, где это. Теперь мы показали нашу страну всему миру, и нам больше не нужно это объяснять. Думаю, это лучшее, что могло произойти», — сказал Возинья в эфире CBS Mornings.

На клубном уровне Возинья с 2024 по 2026 год выступал за португальский «Шавеш». Ранее агент футболиста Адилсон дос Сантос да Круз в интервью «СЭ» рассказал, что Возинья готов рассмотреть предложения из России, в том числе из медиалиги.

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