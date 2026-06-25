Стало известно, кто вышел в плей-офф чемпионата мира по футболу — 2026

В четверг, 25 июня, завершились матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 в группах A, B и C. В этих квартетах стали известны участники плей-офф (сборные, которые заняли 1-е и 2-е места), а также еще шесть команд досрочно вышли в плей-офф.

Список команд, которые досрочно вышли в плей-офф ЧМ-2026:

Группа А: Мексика, ЮАР

Группа В: Швейцария, Канада

Группа С: Марокко, Бразилия

Также досрочно вышли США, Германия, Аргентина, Франция, Норвегия и Колумбия.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит трех странах: в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.