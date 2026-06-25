Нигматуллин: «Остаюсь при своем мнении: ни Аргентина, ни Португалия с сегодняшними Лео и Криштиану ЧМ не выиграют»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в своей колонке для «СЭ» высказал мнение о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

«Пять голов Месси в матчах с Алжиром и Австрией, дубль Роналду с Узбекистаном — красивая история. На века. И все-таки остаюсь при своем мнении: ни Аргентина, ни Португалия с сегодняшними Лео и Криштиану чемпионат мира не выиграют. Впрочем, если кто-то из этих гениев вдруг опровергнет мой прогноз, буду только рад.

Ну и конечно, хочется, чтобы обе сборные в своих группах финишировали первыми, а в плей-офф преодолели по два этапа. Тогда их ждет очная встреча в четвертьфинале. Вот это будет суперхит!» — написал Нигматуллин для «СЭ».