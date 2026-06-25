Нигматуллин — о Возинье: «Если грамотно монетизировать свое имя, такая аудитория способна кормить до конца жизни»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в своей колонке для «СЭ» высказал мнение о голкипере сборной Кабо-Верде Возинье.

«На ЧМ-2026 на первый план выходят вратари-ноунеймы. Причем на закате карьеры. Напрашивается параллель. Всю жизнь люди пели в караоке — и тут получили шанс выйти на большую сцену с мировыми тенорами. Пока смотрятся достойно.

Хотя с Уругваем Возинья уже не выручил, превратился в «Привозинью». Один-то гол точно на его совести. Но ничего страшного. Кабо-вердианская сказка продолжается. Команда сохраняет великолепные шансы на место в плей-офф, а голкипер с 15 миллионами подписчиков в соцсетях обеспечил себе безбедное существование как минимум на ближайшие пару-тройку лет. А может, и дольше. Сегодня ведь медийная эпоха. Если грамотно монетизировать свое имя, такая аудитория за счет рекламных контрактов способна кормить Возинью до конца жизни», — написал Нигматуллин для «СЭ».