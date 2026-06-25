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Расклады в группе F на ЧМ-2026: что нужно Нидерландам, Швеции и Японии для выхода в плей-офф

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк.
Фото Global Look Press

В ночь на пятницу, 26 июня, на ЧМ-2026 состоятся матчи третьего тура группы F: Тунис — Нидерланды, Япония — Швеция. Начало игр — в 02.00 по московскому времени.

Три сборные сохраняют шансы на прямой выход в 1/16 финала. Нидерланды и Япония набрали по 4 очка, Швеция отстает на один балл. Тунис уже не поднимется выше четвертого места.

Расклады в группе F выглядят следующим образом:

— Нидерландам достаточно ничьей с Тунисом, чтобы выйти в 1/16 финала напрямую. Исход спора за первое место зависит от результата Японии: у голландцев и японцев при ничьей в личной встрече (2:2) сейчас равенство по разнице мячей, но «Оранжевые» забили на 1 гол больше. Если Нидерланды и Япония одновременно победят, то первой станет сборная с лучшей общей разницей мячей, а при ее равенстве — с лучшим общим числом забитых голов. Поражение от Туниса не обязательно отправит Нидерланды на третье место: если Швеция не обыграет Японию, голландцы останутся в топ-2. Опасный вариант для Нидерландов — свое поражение при победе шведов. Тогда у голландцев и японцев будет по 4 очка, а дальше все решит общая разница или следующие показатели.

— Японии достаточно ничьей со Швецией, чтобы выйти в 1/16 финала напрямую. Победа может дать японцам первую строчку, если Нидерланды потеряют очки или выиграют у Туниса менее убедительно. Поражение от Швеции почти наверняка отправит Японию на третье место, а прямой выход при таком результате будет возможен только при поражении Нидерландов от Туниса и более слабых дополнительных показателях голландцев.

После двух туров ЧМ-2026 победу в&nbsp;своих группах оформили Мексика (A), США (D), Германия (E), Аргентина (J). Выход в&nbsp;плей-офф напрямую также обеспечили Франция и&nbsp;Норвегия (обе&nbsp;&mdash; I), Колумбия (K).Португалия будет убегать от Аргентины или Испании, а Франция обойдет Норвегию? Расклады ЧМ-2026 перед решающим туром

— Швеции нужна только победа над Японией, чтобы выйти в 1/16 финала напрямую. Более того, шведы выиграют группу, если параллельно Нидерланды не победят Тунис. При успехе голландцев Швеция в случае своей победы станет второй. Ничья оставит шведов третьими с 4 очками — это сильная позиция для общей таблицы третьих мест. Поражение тоже не опустит Швецию с третьей строчки, однако ее положение станет рискованным с 3 очками и отрицательной разницей (сейчас 6-6 после двух разгромов — 5:1 с Тунисом и 1:5 от Нидерландов).

— Тунис потерял шансы на плей-офф. Даже если тунисцы победят Нидерланды, а Швеция проиграет Японии, североафриканцы не поднимутся выше четвертого места из-за поражения от шведов.

Чемпионат мира. Группа F.
26 июня, 02:00. Arrowhead Stadium (Канзас-Сити)
Тунис
Нидерланды
Чемпионат мира. Группа F.
26 июня, 02:00. AT&T Stadium (Арлингтон)
Япония
Швеция

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