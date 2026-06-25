Расклады в группе Е на ЧМ-2026: что нужно Кюрасао, Кот-д`Ивуару и Эквадору для выхода в плей-офф

В четверг, 25 июня, на ЧМ-2026 состоятся матчи третьего тура группы Е: Кюрасао — Кот-д`Ивуар, Эквадор — Германия. Начало игр — в 23.00 по московскому времени.

Германия набрала 6 очков, Кот-д`Ивуар — 3, у Кюрасао и Эквадора — по одному.

Германия гарантировала выход в 1/16 финала с первого места. Кот-д'Ивуар идет вторым и зависит только от себя. Эквадор и Кюрасао еще могут пройти напрямую, но для этого им нужна победа и удобный результат в параллельной встрече.

Расклады в группе Е выглядят следующим образом:

— Германия уже выиграла группу. Даже поражение от Эквадора не лишит немцев первого места. Кот-д'Ивуар может догнать бундестим по очкам, но уступит по личной встрече — 1:2.

— Кот-д'Ивуару достаточно ничьей с Кюрасао, чтобы выйти в 1/16 финала напрямую. Даже если Эквадор обыграет Германию и тоже наберет 4 очка, африканская сборная останется выше за счет победы в личной встрече — 1:0. Поражение поставит Кот-д'Ивуар в зависимость от параллельного матча: если Эквадор не обыграет Германию, то ивуарийцы станут третьими с 3 очками, а если эквадорцы победят, то «Слоны» опустятся на четвертую строчку и вылетят.

— Эквадору для прямого выхода нужна победа над Германией и поражение Кот-д'Ивуара от Кюрасао. Тогда у Эквадора и Кюрасао будет по 4 очка, личная встреча команд завершилась вничью (0:0), а по общей разнице эквадорцам нужно будет сохранить свой отрыв и не допустить равенства с подсчетом забитых голов — сейчас -1 против -6.

— Кюрасао нужна только победа над Кот-д'Ивуаром. Если Эквадор не обыграет Германию, этого хватит для второго места. Если южноамериканцы тоже победят, Кюрасао придется перекрыть отставание в 5 голов по общей разнице. Ничья оставит Кюрасао максимум третьим — такой вариант сработает только при поражении Эквадора от Германии, — но 2 очка для общей таблицы третьих мест будут очень слабой позицией.

Чемпионат мира. Группа E.

25 июня, 23:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)