Кюрасао и Кот-д'Ивуар встретятся в матче чемпионата мира

Сборные Кюрасао и Кот-д'Ивуара встретятся в матче заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года в четверг, 25 июня. Игра будет проходить на стадионе «Линкольн Файненшл Филд» в Филадельфии, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

За ключевыми событиями и результатом игры Кюрасао — Кот-д'Ивуар можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа E.

25 июня, 23:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)

На групповом этапе чемпионата мира кюрасаосцы уступили Германии (1:7) и сыграли вничью с Эквадором (0:0). Ивуарийцы победили Эквадор (1:0) и проиграли Германии (1:2).

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике.

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