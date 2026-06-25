Тунис и Нидерланды встретятся в матче чемпионата мира по футболу

Сборные Туниса и Нидерландов встретятся в матче заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в ночь на пятницу, 26 июня. Игра пройдет на арене «Эрроухэд Стэдиум» в Канзас-Сити, стартовый свисток прозвучит в 2.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

За ключевыми событиями и результатом игры Тунис — Нидерланды можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа F.

26 июня, 02:00. Arrowhead Stadium (Канзас-Сити)

На групповом этапе Тунис проиграл Швеции (1:5) и Японии (0:4). Нидерланды сыграли вничью с Японией (2:2) и победили Швецию (5:1).

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