Источник: Райс и Джеймс могут пропустить матч с Панамой на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс и защитник Рис Джеймс могут пропустить матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Панамы, сообщает The Guardian.

По информации источника, оба футболиста испытывают дискомфорт после встречи с Ганой (0:0). Отмечается, что повреждения не считаются серьезными. При этом Райс и Джеймс могут пропустить ближайшую игру в качестве меры предосторожности.

Матч Англия — Панама пройдет 28 июня в Ист-Рутерфорде. Начало игры — 00.00 по московскому времени.

После двух туров сборная Англии занимает первое место в группе L с 4 очками, Панама с 0 очками — на последней четвертой строчке.