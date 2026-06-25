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Расклады в группе D на ЧМ-2026: что нужно Австралии и Парагваю для выхода в плей-офф

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Защитник сборной Парагвая Густаво Гомес (с мячом).
Фото Getty Images

В ночь на пятницу, 26 июня, на ЧМ-2026 состоятся матчи группы D Турция — США и Парагвай — Австралия. Начало игр — в 05:00 по московскому времени.

США набрали 6 очков, Австралия и Парагвай имеют по 3 балла, у Турции — 0.

Расклады в группе D выглядят следующим образом:

— США уже выиграли группу. Даже поражение от Турции не лишит хозяев первого места. Австралия или Парагвай могут догнать американцев по очкам, но уступят по личной встрече: США обыграли Парагвай — 4:1, Австралию — 2:0.

— Австралии достаточно ничьей с Парагваем, чтобы выйти в 1/16 финала напрямую. При равенстве очков австралийцы останутся выше по общей разнице мячей: сейчас у них — 0, у южноамериканцев — -2. Поражение отправит «Соккеруз» на третью строчку с 3 очками и отрицательной разницей мячей в не самом приятном ожидании общей таблицы третьих мест.

После двух туров ЧМ-2026 победу в&nbsp;своих группах оформили Мексика (A), США (D), Германия (E), Аргентина (J). Выход в&nbsp;плей-офф напрямую также обеспечили Франция и&nbsp;Норвегия (обе&nbsp;&mdash; I), Колумбия (K).Португалия будет убегать от Аргентины или Испании, а Франция обойдет Норвегию? Расклады ЧМ-2026 перед решающим туром

— Парагваю нужна только победа над Австралией, чтобы выйти в 1/16 финала напрямую. Ничья оставит парагвайцев третьими с 4 очками — и это сильная заявка на плей-офф. Поражение оставит Парагвай третьим с 3 очками и отрицательной разницей мячей, положение в общей таблице третьих мест станет рискованным.

— Турция не покинет четвертое место даже в случае победы над США. Турки окажутся ниже любого проигравшего в матче Парагвай — Австралия, поскольку уступили обоим конкурентам по личным встречам: Австралии — 0:2, Парагваю — 0:1.

Чемпионат мира. Группа D.
26 июня, 05:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)
Турция
США
Чемпионат мира. Группа D.
26 июня, 05:00. Levi's Stadium (Санта-Клара)
Парагвай
Австралия

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