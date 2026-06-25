Кюрасао — Кот-д'Ивуар: прямая трансляция матча ЧМ 2026 по футболу, видео онлайн
Сборные Кюрасао и Кот-д'Ивуара сыграют в матче заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в четверг, 25 июня. Игра пройдет на стадионе «Линкольн Файненшл Филд» в Филадельфии, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. Матч Кюрасао — Кот-д'Ивуар можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.
На групповом этапе чемпионата мира кюрасаосцы уступили Германии (1:7) и сыграли вничью с Эквадором (0:0). Ивуарийцы победили Эквадор (1:0) и проиграли Германии (1:2).
Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.
За ключевыми событиями и результатом игры Кюрасао — Кот-д'Ивуар можно следить в матч-центре на нашем сайте.
Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде