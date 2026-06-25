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Кюрасао — Кот-д'Ивуар: прямая трансляция матча ЧМ 2026 по футболу, видео онлайн

Кюрасао и Кот-д'Ивуар сыграют в матче чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Сборные Кюрасао и Кот-д'Ивуара сыграют в матче заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в четверг, 25 июня. Игра пройдет на стадионе «Линкольн Файненшл Филд» в Филадельфии, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. Матч Кюрасао — Кот-д'Ивуар можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

На групповом этапе чемпионата мира кюрасаосцы уступили Германии (1:7) и сыграли вничью с Эквадором (0:0). Ивуарийцы победили Эквадор (1:0) и проиграли Германии (1:2).

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

За ключевыми событиями и результатом игры Кюрасао — Кот-д'Ивуар можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа E.
25 июня, 23:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)
Кюрасао
Кот-д`Ивуар

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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