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В Иране потребовали отменить акцию в поддержку ЛГБТ* перед матчем ЧМ с египтянами

Ана Горшкова
Корреспондент

Федерация футбола Ирана обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) с требованием отменить любые церемонии и рекламные мероприятия в поддержку ЛГБТ* (*движение признано в РФ экстремистским и запрещено) во время матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 против сборной Египта, сообщает портал The Athletic.

Игра пройдет 27 июня в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд». Организаторы объявили эту игру «Прайд-матчем» еще до жеребьевки группового турнира, но после того, как соперниками стали две мусульманские страны, обе национальные федерации выразили протест.

«Иран и Египет — две мусульманские страны с глубокими культурными и религиозными общностями, и взгляды, выражаемые обеими федерациями, отражают ценности и убеждения, разделяемые народами обеих стран. Наша позиция заключается в том, что никакие церемонии или рекламные мероприятия, связанные с этим движением, не должны проводиться на стадионе до и во время проведения матчей», — приводит источник заявление Федерации футбола Ирана.

Представитель иранской сборной также сообщил, что ФИФА была проинформирована о «совместной позиции обеих стран». Египетская футбольная ассоциация, в свою очередь, направила официальное письмо генсеку ФИФА Маттиасу Графстрему.

По данным The Guardian, протест иранской и египетской сторон был отклонен.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.

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