Сборные Эквадора и Германии встретятся в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в четверг, 25 июня.

«Противостояние Эквадора и Германии в третьем туре группового этапа чемпионата мира в США — это матч команд с абсолютно разными турнирными задачами. Для южноамериканцев он стал фактически финалом: после нулевой ничьи с Кюрасао и обидного поражения от Кот-д'Ивуара (0:1) им нужна только победа, и желательно с крупным счетом, чтобы зацепиться за плей-офф. У немцев все куда спокойнее — две уверенные виктории (7:1 над Кюрасао и 2:1 над ивуарийцами) гарантировали первое место, и тренерский штаб наверняка даст отдых лидерам. Однако даже второй состав «бундестим» выглядит грозно: за два тура команда нанесла 33 удара по воротам, реализовав почти каждый четвертый.

Эквадорцы же, напротив, мучаются в атаке — 16 выстрелов в створ за две игры и ноль голов. Но именно отчаяние может сыграть с ними злую шутку: они будут вынуждены оголять тылы и идти вперед большими силами, а немецкие «юные дарования» только и ждут свободных зон для быстрых переходов. При этом у Германии даже в экспериментальном составе хватает скоростных вингеров и нападающих, способных наказать соперника за любую ошибку. Не стоит забывать и о факторе стадиона — встреча пройдет в Нью-Йорке, где трибуны заполнены преимущественно нейтральной публикой, но немецких болельщиков по численности явно будет больше. Это добавит подопечным Юлиана Нагельсманна дополнительного импульса.

Думаю, нас ждет открытый футбол с обилием моментов. Эквадору деваться некуда, а Германия не умеет отсиживаться в обороне — обе команды предпочитают высокий прессинг и атакующие действия. Даже если немцы выпустят резервистов, те будут рваться доказать свою состоятельность. В такой ситуации тотал больше 2.5 выглядит почти неизбежным — слишком разная мотивация и явная разница в реализации. Прогнозирую как минимум три гола», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

Букмекеры считают фаворитами немцев: коэффициент на их победу составляет 1.53, на ничью — 5.10, на победу Эквадора — 5.50.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. За ключевыми событиями и результатом игры Эквадор — Германия можно также следить в матч-центре на нашем сайте.