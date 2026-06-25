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Клопп о Месси на чемпионате мира-2026: «Наблюдать за ним — просто безумие»

Алина Савинова

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о выступлении нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира-2026.

В матче 2-го тура группового турнира с Австрией (2:0) 39-летний форвард оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира с 18 голами.

«Наблюдать за ним — это невероятно, просто безумие. Люди говорят, что он просто ходит. Я же говорю: он осматривает поле. Я так часто смотрел на него, даже когда мяч был где-то в другом месте. Мне просто хотелось видеть, что он делает. Думаю, он измеряет расстояния. Он точно знает: сейчас я здесь, сейчас займу позицию справа, буду в центре», — приводит Goal слова Клоппа.

Месси принимает участие в своем шестом чемпионате мира. Он уже выигрывал турнир вместе со сборной Аргентины в 2022 году.

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