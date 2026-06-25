Нигматуллин — об африканских вратарях: «Быстрые, прыгучие, с прекрасной реакцией. Единственный минус — менталитет»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в своей колонке для «СЭ» оценил игру возрастных голкиперов на ЧМ-2026.

«Пока на турнире творят чудеса не только Месси с Роналду, которым на двоих 80 лет, но и вратари-ветераны. Стартовый тур открыл нам 40-летнего голкипера сборной Кабо-Верде Возинью. Во втором блистательно отыграли 37-летний Элой Рум (Кюрасао), 34-летний Алиреза Бейранванд (Иран) и 33-летний Бенджамин Асаре (Гана). Все они прыгнули выше головы.

Рум был абсолютно лучшим в матче с Эквадором, сделал рекордные 15 сейвов. После этого число его подписчиков в соцсетях взлетело с 95 тысяч до миллиона. Да, до Возиньи очень далеко, но и такие цифры дорогого стоят. Во всех смыслах.

У Бейранванда в игре с Бельгией сейвов было меньше — семь. Зато один из области фантастики. Де Кейпер расстреливал ворота с двух (!) метров, но голкипер сумел спасти. Браво!

А Асаре в перерыве стартового матча с Панамой заменил травмированного Лоуренса Ати-Зиги, первого номера сборной, и вот уже три тайма не пропускает. Что ж, африканским вратарям таланта не занимать. У них хорошая генетика. Мускулистые, быстрые, прыгучие, с прекрасной реакцией. Единственный минус — менталитет. Ребята подвержены перепадам настроения, поэтому стабильности им не хватает.

Из старичков вне тренда во втором туре оказался лишь 40-летний Фернандо Муслера, напортачивший с Кабо-Верде. Но это вряд ли кого-то удивило. Лучшие матчи знаменитого уругвайского голкипера давно позади», — написал Нигматуллин для «СЭ».