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Сегодня, 14:06

Автомобиль въехал в толпу болельщиков в Мексике после матча ЧМ-2026

Сергей Ярошенко

В мексиканском Кабо-Сан-Лукас 17 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу болельщиков, отмечавших победу сборной Мексики на чемпионате мира 2026 года, сообщают местные власти.

Один из пострадавших находится в реанимации. Медицинскую помощь также оказали водителю автомобиля, который был задержан. Причины произошедшего устанавливаются.

Автомобиль, окруженный болельщиками, пытался проехать по дороге, а затем резко ускорился и сбил нескольких человек. После инцидента водителя вытащили из машины и избили.

Ранее сборная Мексики обыграла Чехию со счетом 3:0 в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2026. Мексиканцы завершили групповой этап на первом месте, выиграв все три матча.

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