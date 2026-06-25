25 июня на «Метлайф Стэдиум» в Ист Ратерфорде состоится матч третьего тура группового этапа ЧМ-2026 между Эквадором и Германией. Встреча квартета E начнется в 23.00 по московскому времени со свистком американского арбитра Тори Пенсо. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ».

Чемпионат мира. Группа E.

25 июня, 23:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)

Германия, конечно, фаворит матча. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.55, вероятность этого исхода — примерно 63%. Успех Эквадора доступен в линии букмекеров за 5.50 (18%), ничья — за 5.00 (19%).

Прогноз и ставка Виктора Логинова на матч ЧМ-2026 Эквадор — Германия

«Сборная Эквадора пока не оправдывает ожиданий на турнире. После поражения от Кот-д'Ивуара и нулевой ничьей с Кюрасао южноамериканцы оказались в непростом положении и теперь нуждаются в очках для выхода из группы. При этом команда по-прежнему делает ставку на физическую мощь, интенсивный прессинг и быстрые атаки через фланги, что может создать проблемы любому сопернику.

Германия, напротив, уверенно подтверждает статус фаворита. Немцы разгромили Кюрасао (7:1), а затем одержали важную победу над Кот-д'Ивуаром (2:1), практически гарантировав себе первое место в группе. Команда Юлиана Нагельсмана выглядит сбалансированно, много создает впереди и при этом достаточно надежно действует в обороне», — цитирует Логинова «Ставка ТВ».

Рекомендуемая ставка: победа Германии за 1.55.