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25 июня, 15:30

Эквадор — Германия: прогноз Виктора Логинова на матч ЧМ-2026

Прогноз Виктора Логинова на матч ЧМ-2026 Эквадор — Германия 25 июня 2026 года
Надим Амири и Флориан Вирц.
Фото Global Look Press

25 июня на «Метлайф Стэдиум» в Ист Ратерфорде состоится матч третьего тура группового этапа ЧМ-2026 между Эквадором и Германией. Встреча квартета E начнется в 23.00 по московскому времени со свистком американского арбитра Тори Пенсо. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ».

Чемпионат мира. Группа E.
25 июня, 23:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Эквадор
2:1
Германия

Германия, конечно, фаворит матча. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.55, вероятность этого исхода — примерно 63%. Успех Эквадора доступен в линии букмекеров за 5.50 (18%), ничья — за 5.00 (19%).

Прогноз и ставка Виктора Логинова на матч ЧМ-2026 Эквадор — Германия

«Сборная Эквадора пока не оправдывает ожиданий на турнире. После поражения от Кот-д'Ивуара и нулевой ничьей с Кюрасао южноамериканцы оказались в непростом положении и теперь нуждаются в очках для выхода из группы. При этом команда по-прежнему делает ставку на физическую мощь, интенсивный прессинг и быстрые атаки через фланги, что может создать проблемы любому сопернику.

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Германия, напротив, уверенно подтверждает статус фаворита. Немцы разгромили Кюрасао (7:1), а затем одержали важную победу над Кот-д'Ивуаром (2:1), практически гарантировав себе первое место в группе. Команда Юлиана Нагельсмана выглядит сбалансированно, много создает впереди и при этом достаточно надежно действует в обороне», — цитирует Логинова «Ставка ТВ».

Рекомендуемая ставка: победа Германии за 1.55.

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