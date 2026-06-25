Нигматуллин — о сборной Узбекистана: «Играть с Португалией в открытый футбол — самоубийство»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в своей колонке для «СЭ» высказал мнение об игре сборной Узбекистана в матче с Португалией (0:5) во втором туре ЧМ-2026.

«Конечно, этот матч Криштиану провел гораздо сильнее, чем с ДР Конго, став первым футболистом в истории, который забил на шести чемпионатах мира. Он был сверхмотивирован, а главное, имел много свободного пространства — благодаря авантюрной тактике Фабио Каннаваро.

На ЧМ-2026 я симпатизирую сборной Узбекистана — полагаю, как и все болельщики с постсоветского пространства. За командой приятно наблюдать — она не ставит глухой автобус у своих ворот, старается атаковать, получая удовольствие от футбола.

Но тут разница в классе с первых же минут дала о себе знать. В распоряжении Каннаваро всего три игрока высокого уровня — Хусанов, Файзуллаев да Шомуродов. Для победы над такой махиной, как Португалия, маловато. А уж соревноваться с ней в открытом футболе — просто самоубийство. Отсюда 0:5. А могло быть и 0:8», — написал Нигматуллин для «СЭ».