Португалия — Ирландия: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 21.45 мск

Португалия и Ирландия сыграют в отборочном турнире чемпионата мира-2026

Сборная Португалии примет сборную Ирландии в матче отборочного турнира чемпионата мира в Европе в субботу, 11 октября. Матч пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия), начало — в 21.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.

11 октября 2025, 21:45. Жозе Алваладе (Лиссабон)

Транслировать матч в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Результат и ключевые события игры Португалия — Ирландия отслеживайте в матч-центре на нашем сайте.

Португалия и Ирландия в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Арменией и Венгрией. Следующий матч соперников состоится ориентировочно 13 ноября.