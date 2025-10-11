Португалия — Ирландия: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 21.45 мск
Португалия и Ирландия сыграют в отборочном турнире чемпионата мира-2026
Сборная Португалии примет сборную Ирландии в матче отборочного турнира чемпионата мира в Европе в субботу, 11 октября. Матч пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия), начало — в 21.45 по московскому времени.
Транслировать матч в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Результат и ключевые события игры Португалия — Ирландия отслеживайте в матч-центре на нашем сайте.
Португалия и Ирландия в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Арменией и Венгрией. Следующий матч соперников состоится ориентировочно 13 ноября.
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