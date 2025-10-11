Испания — Грузия: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 21.45 мск

Сборные Испании и Грузии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в субботу, 11 октября. Игра на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче (Испания) начнется в 21.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.

11 октября 2025, 21:45. Мануэль Мартинес Валеро (Эльче)

Игру Испания — Грузия в прямом эфире будет транслировать онлайн-платформа «Okko Спорт».

Отслеживать ключевые события игры Испании — Грузия можно в матч-центре сайта «СЭ».

Испании и Грузия в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Турцией и Болгарией. Следующий матч соперников состоится ориентировочно 15 ноября.