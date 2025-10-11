Эстония — Италия: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 21.45 мск

Сборная Эстонии примет сборную Италия в матче отборочного турнира чемпионата мира в Европе в субботу, 11 октября. Матч пройдет на «А. Ле Кок Арене» в Таллине (Эстония), начало — в 21.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.

11 октября 2025, 21:45. Мануэль Мартинес Валеро (Эльче)

Транслировать матч в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Результат и ключевые события игры Эстония — Италия отслеживайте в матч-центре на нашем сайте.

Эстония и Италия в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Норвегией, Израилем и Молдовой. Первый матч между соперниками состоялся 5 сентября и завершился победой итальянцев (5:0).