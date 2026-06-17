Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

17 июня, 14:48

Помощник Дика Адвоката: «Сборная Кюрасао удивила Германию в первые 40 минут матча»

Сергей Ярошенко

Помощник главного тренера сборной Кюрасао Дика Адвоката Кор Пот прокомментировал поражение от Германии (1:7) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

«Это была сложная игра для нас. Германия занимает 9-е место в рейтинге ФИФА, а Кюрасао — 82-е. Тем не менее, мы удивили Германию в первые 40 минут и сохранили счет 1:1. После этого качество игры Германии оказалось для нас слишком высоким», — цитирует тренера Odds.ru.

В следующем матче Кюрасао сыграет со сборной Эквадора. Встреча пройдет 21 июня и начнется в 03.00 по московскому времени.

Футболисты сборной Кюрасао празднуют гол в&nbsp;ворота Германии.Кюрасао вдвое меньше Берлина, состав команды этой страны — в 40 раз дешевле немецкого. Но она забила Германии!

Источник: Odds.ru
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дик Адвокат
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Кюрасао по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Шотландия — Марокко: прямая трансляция матча ЧМ 2026 по футболу
Аленичев включил Англию в число главных фаворитов ЧМ-2026
Колыванов: «Игроки сборной Бразилии отвратительно играют в футбол»
Аленичев: «Связка Олисе и Мбаппе доставит соперникам много неприятностей»
Бесполезный пассажир или волшебник? Нужен ли Неймар сборной Бразилии
Лапочкин — о женщине-арбитре на ЧМ-2026: «Блестяще отработала»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ещенко считает, что у Узбекистана получится обыграть Колумбию

Аргентина на ЧМ 2026 по футболу: когда следующий матч

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости