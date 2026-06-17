Помощник Дика Адвоката: «Сборная Кюрасао удивила Германию в первые 40 минут матча»

Помощник главного тренера сборной Кюрасао Дика Адвоката Кор Пот прокомментировал поражение от Германии (1:7) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

«Это была сложная игра для нас. Германия занимает 9-е место в рейтинге ФИФА, а Кюрасао — 82-е. Тем не менее, мы удивили Германию в первые 40 минут и сохранили счет 1:1. После этого качество игры Германии оказалось для нас слишком высоким», — цитирует тренера Odds.ru.

В следующем матче Кюрасао сыграет со сборной Эквадора. Встреча пройдет 21 июня и начнется в 03.00 по московскому времени.