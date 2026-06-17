Аргентина на ЧМ 2026 по футболу: когда следующий матч

Сборная Аргентины следующий матч на чемпионате мира по футболу — 2026 проведет против Австрии. Встреча 2-го тура группы J пройдет в понедельник, 22 июня, на стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Арлингтоне (США). Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

Аргентина стартовала на турнире с победы над Алжиром со счетом 3:0. Все три мяча в этой встрече забил Лионель Месси. После хет-трика капитан аргентинской сборной довел число голов на чемпионатах мира до 16.

По этому показателю Месси сравнялся с немцем Мирославом Клозе, который долгое время единолично возглавлял список лучших бомбардиров в истории турнира. Теперь аргентинцу достаточно одного гола, чтобы стать единоличным рекордсменом чемпионатов мира.

Месси забивал на чемпионатах мира 2006, 2014, 2018, 2022 и 2026 годов. На ЧМ-2010 в ЮАР он не отличился, но затем стал лучшим бомбардиром сборной Аргентины в истории турнира.

После матча с Австрией аргентинцы завершат групповой этап встречей с Иорданией. Эта игра пройдет 28 июня по московскому времени также на стадионе в Арлингтоне.

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