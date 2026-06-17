Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

17 июня, 15:00

Аргентина на ЧМ 2026 по футболу: когда следующий матч

Сборная Аргентины сыграет с Австрией 22 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Лионель Месси.
Фото Getty Images

Сборная Аргентины следующий матч на чемпионате мира по футболу — 2026 проведет против Австрии. Встреча 2-го тура группы J пройдет в понедельник, 22 июня, на стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Арлингтоне (США). Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

Аргентина стартовала на турнире с победы над Алжиром со счетом 3:0. Все три мяча в этой встрече забил Лионель Месси. После хет-трика капитан аргентинской сборной довел число голов на чемпионатах мира до 16.

По этому показателю Месси сравнялся с немцем Мирославом Клозе, который долгое время единолично возглавлял список лучших бомбардиров в истории турнира. Теперь аргентинцу достаточно одного гола, чтобы стать единоличным рекордсменом чемпионатов мира.

Месси забивал на чемпионатах мира 2006, 2014, 2018, 2022 и 2026 годов. На ЧМ-2010 в ЮАР он не отличился, но затем стал лучшим бомбардиром сборной Аргентины в истории турнира.

После матча с Австрией аргентинцы завершат групповой этап встречей с Иорданией. Эта игра пройдет 28 июня по московскому времени также на стадионе в Арлингтоне.

ЧМ по футболу-2026: новости и обзоры матчей, статьи, история турнира, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Шотландия — Марокко: прямая трансляция матча ЧМ 2026 по футболу
Аленичев включил Англию в число главных фаворитов ЧМ-2026
Колыванов: «Игроки сборной Бразилии отвратительно играют в футбол»
Аленичев: «Связка Олисе и Мбаппе доставит соперникам много неприятностей»
Бесполезный пассажир или волшебник? Нужен ли Неймар сборной Бразилии
Лапочкин — о женщине-арбитре на ЧМ-2026: «Блестяще отработала»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Помощник Дика Адвоката: «Сборная Кюрасао удивила Германию в первые 40 минут матча»

Роналдо назвал Месси лучшим футболистом в истории

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости