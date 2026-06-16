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16 июня, 20:00

Франция — Сенегал: смотреть онлайн матч ЧМ по футболу

Франция и Сенегал сыграют в матче группового этапа ЧМ-2026 по футболу
Килиан Мбаппе (сборная Франции).
Фото Getty Images

Франция и Сенегал сыграют в матче группового этапа ЧМ-2026 по футболу во вторник, 16 июня. Игра состоится на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Рутерфорде (штат Нью-Джерси, США). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа I.
16 июня, 22:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Франция
3:1
Сенегал

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Франция — Сенегал можно в матч-центре на нашем сайте.

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В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

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