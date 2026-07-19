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Сегодня, 11:28

Футболист сборной Англии Райс: «Мы хотим побеждать, и я действительно верю, что успех близок»

Алина Савинова

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс прокомментировал третье место национальной команды на чемпионате мира-2026.

В матче за бронзу англичане обыграли Францию со счетом 6:4. Райс отметился голом на 3-й минуте.

«Мы выиграли бронзу, но не хотим останавливаться на этом. Мы устали говорить, что вышли в полуфинал или четвертьфинал. Мы хотим побеждать, и мы очень близки к этому, если честно. Это была игра мелких деталей, это футбол. В прошлый раз мы проиграли из-за мелочей. Так что нужно продолжать в том же духе, и я действительно верю, что успех близок», — приводит BBC Sport слова Райса.

В финале ЧМ-2026 сыграют Испания и Аргентина. Решающий матч пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) в 22.00 по московскому времени.

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