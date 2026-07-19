В Аргентине заявили, что Финалиссима могла быть отменена из-за коррупционных проблем внутри федерации

Известный аргентинский спортивный журналист и писатель Серхио Левински в интервью обозревателя «СЭ» высказался о проведении финала чемпионата мира-2026 против сборной Испании.

— Когда я понял, что Аргентина встретится с Испанией в финале, сразу вспомнил, что несколько месяцев назад отменили Финалиссиму между ними. Сначала она должна была пройти в Саудовской Аравии, а после начала войны на Ближнем Востоке было предложение из Мадрида, но аргентинская сторона отказалась.

— Да, об этом сейчас очень много говорят. Все так ждали этот матч, но в итоге он не состоялся. Есть несколько версий, почему это произошло. Одна из них связана с коррупционными проблемами в федерации футбола Аргентины. Говорят, что у федерации были банковские счета в Испании. И существует версия, что если президент федерации Тапия туда прилетит, то его прямо в аэропорту может задержать Интерпол. Поэтому якобы он не хотел ехать в Испанию.

— А в США он может приехать?

— Вроде может. Но полной уверенности нет. Проблема даже не столько в нем самом. Дело в том, что федерация использует счета в США для получения денег за товарищеские матчи. Например, перед чемпионатом мира Аргентина была очень близка к проведению товарищеской игры с Мексикой. Все уже было практически согласовано. Но, когда пришло время оплаты, аргентинская сторона отправила мексиканской федерации реквизиты сразу трех разных счетов. По 33 процента суммы нужно было перевести на каждый.

Мексиканцы спросили: это счета федерации? Им ответили: нет, это личные счета. После этого мексиканская федерация сказала: нет, так мы платить не будем. И матч отменили. Хотя он уже был официально объявлен. Именно поэтому многие считают, что в федерации существуют серьезные коррупционные проблемы.

Есть и другая версия. Некоторые считают, что сама сборная Аргентины не хотела играть с Испанией перед чемпионатом мира. Потому что существовал риск проиграть. Допустим, уступить 1:3 прямо перед стартом турнира — это было бы не лучшей подготовкой. Впрочем, точного ответа никто не знает.

19 июля состоится финал ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Испании. Матч пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) в 22.00 по московскому времени.