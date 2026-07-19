Журналист Левински: «Месси поддерживает президента федерации Аргентины, игроки из Европы — нет»

Известный аргентинский спортивный журналист и писатель Серхио Левински в интервью обозревателю «СЭ» ответил на вопрос об отношениях между федерацией футбола Аргентины и игроками сборной.

— В целом отношения между федерацией Аргентины и игроками нормальные. Но многие считают, что поведение некоторых футболистов в этой ситуации выглядит не лучшим образом. Потому что они поддерживают Тапию, президента федерации. А с точки зрения общественного мнения это не очень хороший имидж.

Хотя и внутри команды по этому вопросу нет полного единства. Месси, Де Поль и еще несколько игроков открыто поддерживают Тапию. А вот, например, Эмилиано «Дибу» Мартинес, Кристиан Ромеро, Энцо Фернандес... Словом, те футболисты, которые постоянно живут в Европе, особенно в Англии, и каждый день видят другую футбольную культуру, относятся к этому иначе. Вы никогда не увидите Энцо или Дибу на фотографиях рядом с Тапией. Обычно рядом с ним появляются Месси, Де Поль, Паредес... Но прежде всего — первые двое. Остальные держатся немного в стороне.

19 июля состоится финал ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Испании. Матч пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) в 22.00 по московскому времени.